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Врач из Китая рассказала, что зарабатывает больше, сортируя металлолом, чем в больнице

SCMP: врач из Китая рассказала, что сортирует металлолом после работы ради денег
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Douyin

Врач из Китая рассказала, что зарабатывает больше, собирая металлолом на свалке, чем работая в больнице, пишет South China Morning Post.

26-летняя терапевт по имени Сюн, работающая в отделении реабилитации больницы в Чэнду, стала знаменитой в соцсетях благодаря своей второй работе. В свободное от основной работы время китаянка помогает родителям на пункте приема металлолома и получает за это больше, чем на своей медицинской должности.

Рабочий день женщины в клинике начинается в восемь утра и заканчивается в половине шестого вечера. После этого она сразу же отправляется на местный пункт переработки отходов, где занимается сортировкой и погрузкой металлического лома. Физически тяжелый труд дал ей возможность нарастить внушительную мускулатуру рук, отмечает Сюн.

Сюн объяснила, что подработка на свалке позволяет ей значительно увеличить доход, ведь там она за месяц может заработать около $2800, что в пять раз выше ее оклада в больнице. Несмотря на это, женщина не планирует бросать карьеру врача.

Ранее в Китае мужчине прокололи легкие во время сеанса иглоукалывания.

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