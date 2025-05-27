Врач предупредила, кому опасно есть сельдерей

Сельдерей является полезным и диетическим продуктом, однако в ряде случаев он может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в нем содержится большое количество клетчатки, что может представлять опасность для пациентов с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Плюс там есть эфирные масла, органические кислоты, которые тоже могут оказывать раздражающее действие на слизистые. Когда сельдерей проходит через желудочно-кишечный тракт, он может оказывать действие легкого пилинга. Соответственно, при раздражении, при каких-то патологиях желудочно-кишечного тракта это неполезно», — уточнила Соломатина.

В продукте также есть много калия, поэтому он обладает мочегонным действием. Это может быть опасно при наличии камней в почках. Врач предупредила, что сельдерей особенно опасен для беременных и кормящих женщин. Врач уточнила, что он может спровоцировать выкидыш.

Врач-диетолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что сельдерей — универсальный овощ, так как все его части можно употреблять в пищу: корень, стебель и даже семена. Он имеет небольшую калорийность и обладает множеством полезных свойств.

Ранее россиянам рассказали о «секретном» напитке фитнес-тренеров для фигуры.