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Врач предупредила, кому опасно есть сельдерей

Врач Соломатина: сельдерей может спровоцировать выкидыш
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unsplash.com

Сельдерей является полезным и диетическим продуктом, однако в ряде случаев он может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в нем содержится большое количество клетчатки, что может представлять опасность для пациентов с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Плюс там есть эфирные масла, органические кислоты, которые тоже могут оказывать раздражающее действие на слизистые. Когда сельдерей проходит через желудочно-кишечный тракт, он может оказывать действие легкого пилинга. Соответственно, при раздражении, при каких-то патологиях желудочно-кишечного тракта это неполезно», — уточнила Соломатина.

В продукте также есть много калия, поэтому он обладает мочегонным действием. Это может быть опасно при наличии камней в почках. Врач предупредила, что сельдерей особенно опасен для беременных и кормящих женщин. Врач уточнила, что он может спровоцировать выкидыш.

Врач-диетолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что сельдерей — универсальный овощ, так как все его части можно употреблять в пищу: корень, стебель и даже семена. Он имеет небольшую калорийность и обладает множеством полезных свойств.

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