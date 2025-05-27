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В Японии увеличилось число заражений коклюшем

NHK: в Японии зафиксирован рекордный рост числа заражений коклюшем
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Depositphotos

В Японии зафиксирован рекордный еженедельный прирост случаев заражения коклюшем, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что с начала года число случаев заражения составило почти 19,3 тысячи. Это почти на 2,4 тысячи случаев больше, чем за весь 2019 год.

Число случаев заражения коклюшем по всей стране в период с 12 по 18 мая включительно составило 2299, что на 507 случаев больше, чем за предыдущую неделю.

Больше всего случаев заражения коклюшем было выявлено в префектурах Хего, Тиба, Ниигата и Фукуока, а также в столице страны Токио.

До этого министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране, за последний месяц выявили более 260 новых случаев заболевания.

По данным специалистов минздрава, коклюшу наиболее подвержены новорожденные среди маори и тихоокеанских народов.

Коклюш — это опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, наиболее характерным признаком которого является приступообразный спазматический кашель. Крайне опасен для детей младше двух лет.

Ранее ученые разработали новую назальную вакцину от коклюша.

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