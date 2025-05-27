Россияне призвали создать доску позора для нарушителей общественного порядка и ПДД

Россияне на фоне создания реестра алиментщиков предложили создать реестры и прочих должников и нарушителей. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,1 тыс. человек.

Так, 37% опрошенных предложили вывесить на доску позора всех нарушителей общественного порядка, которые шумят, некрасиво себя ведут, злоупотребляют алкоголем и так далее. Еще 27% считают нужным создать реестр должников по коммунальным платежам, 25% — нарушителей правил дорожного движения.

«Конечно, такие реестры нужны. На доску позора нарушителей общественного порядка и злостных нарушителей ПДД», — поделилась участница исследования.

5% ответили, что создали бы реестр должников по кредитам, оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что не видят смысла в создании таких реестров, поскольку никто не будет их проверять.

25 мая в России вступил в силу закон об общедоступном реестре злостных неплательщиков алиментов. Работа реестра заключается в том, что в него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, планируется, что в реестр также будут включаться алиментщики, которых объявили в розыск.

Ранее адвокат рассказала, что ждет фигурантов реестра должников по алиментам.