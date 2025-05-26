Неизвестный выстрелил в мигрантку в Петербурге

В Петербурге неизвестный выстрелил в 34-летнюю мигрантку, она попала в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая у дома №35 по Пражской улице. Неизвестный злоумышленник произвел выстрел из пневматического пистолета в гражданку одного из государств Центральной Азии, в результате чего она получила травму ноги.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Женщину госпитализировали.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого петербургский школьник выстрелил подростку в голову во время ссоры. Пострадавший с ушибами и травмой от выстрела был доставлен в медицинское учреждение, но покинул его самовольно после оказания помощи.

Ранее в Ленобласти неизвестный в машине прострелил прохожему ногу.