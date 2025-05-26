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В Росавиации прокомментировали ситуацию с Ан-24 под Иркутском

Росавиация назвала ситуацию с Ан-24 под Иркутском серьезным авиаинцидентом
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Кадр из видео/Telegram-канал «112»

Росавиация классифицировала произошедшее с самолетом Ан-24 под Иркутском предварительно как серьезный авиационный инцидент. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что расследованием причин произошедшего займется комиссия Восточно-Сибирского МТУ Росавиации.

До этого момент с жесткой посадкой самолета Ан-24 в Иркутской области попал на видео.

По данным региональной прокуратуры, самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска. После жесткой посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, самолету уже 51 год — он был выпущен в 1973 году.

Пассажиры рассказали, что после посадки почувствовали жесткое торможение, а затем запах гари от тормозных колодок. В салоне началось задымление. По данным канала, на борту находились 46 пассажиров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.

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