В Росавиации прокомментировали ситуацию с Ан-24 под Иркутском

Росавиация классифицировала произошедшее с самолетом Ан-24 под Иркутском предварительно как серьезный авиационный инцидент. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что расследованием причин произошедшего займется комиссия Восточно-Сибирского МТУ Росавиации.
До этого момент с жесткой посадкой самолета Ан-24 в Иркутской области попал на видео.
По данным региональной прокуратуры, самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска. После жесткой посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Как сообщил Telegram-канал SHOT, самолету уже 51 год — он был выпущен в 1973 году.
Пассажиры рассказали, что после посадки почувствовали жесткое торможение, а затем запах гари от тормозных колодок. В салоне началось задымление. По данным канала, на борту находились 46 пассажиров. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Бурятии жестко приземлился вертолет почти сразу после взлета.