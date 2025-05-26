В Подмосковье насильника 10-летней девочки нашли по паспорту, который он обронил на месте

В Подмосковье мужчину задержали за изнасилование 10-летней школьницы

Жителя Подмосковья подозревают в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одном из городов на северо-востоке региона. По данным издания, школьница отправилась на речку вместе с друзьями, но в какой-то момент отошла в кусты, предположительно, справить нужду.

В зарослях на нее напал 35-летний мужчина, оглушил ударом по голове и надругался. Подозреваемого позже нашли с помощью паспорта, который он обронил на месте преступления.

На данный момент школьница находится в больнице, ее состояние оценивают как тяжелое.

Известно, что в семье девочки трое детей. Самого младшего нередко видят во дворе, где он гуляет один.

«Старшие дети тоже без надзора взрослых, предоставлены сами себе», – сообщается в публикации.

Родители, по данным издания, часто употребляют алкоголь. Семья считается неблагополучной.

Ранее в Башкирии мужчина попытался изнасиловать школьницу и попал под суд.