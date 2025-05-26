Суд арестовал задержанных ФСБ участников ячейки террористической организации

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу до 19 июля двух задержанных сотрудниками ФСБ участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уточняется, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали семь граждан одной из стран Центральной Азии. Участники ячейки распространяли радикальную идеологию среди местных мусульман и трудовых мигрантов, а также пытались привлечь новых сторонников. Против двух предполагаемых лидеров возбудили уголовные дела. Остальных участников задержали по административной статье — их планируют депортировать.

Ранее в Калининграде задержали пособников украинских спецслужб.