На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал задержанных ФСБ участников ячейки террористической организации

РИА: суд арестовал до 19 июля двух участников террористической ячейки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу до 19 июля двух задержанных сотрудниками ФСБ участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уточняется, что они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали семь граждан одной из стран Центральной Азии. Участники ячейки распространяли радикальную идеологию среди местных мусульман и трудовых мигрантов, а также пытались привлечь новых сторонников. Против двух предполагаемых лидеров возбудили уголовные дела. Остальных участников задержали по административной статье — их планируют депортировать.

Ранее в Калининграде задержали пособников украинских спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами