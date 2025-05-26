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Rambler&Co раскрыл стратегию по кибербезопасности

Rambler&Co: кибербезопасность должна быть конкурентным преимуществом
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Пресс-служба Rambler&Co

Кибербезопасность должна быть конкурентным преимуществом компании, и она уже становится неотъемлемой частью стратегического развития, поделился директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко, выступая на международном фестивале Positive Hack Days (PHDays Fest). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко выступил на панельной дискуссии «CISO 2.0. Новые вызовы для киберлидера», подчеркнув, что кибербезопасность становится частью стратегии компаний. «Инвестиции в кибербезопасность и открытость в этом вопросе — важный элемент доверия пользователей», — отметил он, добавив, что CISO сегодня выступает публичным лицом организации.

Руководитель направления проектной безопасности Константин Ермаков обсудил программу багбаунти, реализуемую с Positive Technologies более двух лет. В рамках дискуссии «Багбаунти: международный опыт» он затронул правовые аспекты, конкуренцию с пентестами и выход на зарубежные рынки.

Александр Редчиц, руководитель отдела методологии и контроля, поделился опытом работы с подрядчиками в секции «Доверяй, но проверяй». Он рассказал о методах оценки партнеров, мониторинга и минимизации рисков утечки данных.

Ранее сообщалось, что в России пресекли крупнейшую за последние годы ботнет-атаку на государственные структуры и общественные организации — были заблокированы 4,6 млн IP-адресов.

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