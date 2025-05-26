Менее 5% пахотных земель в Газе остались пригодными для обработки

Менее 5% площади пахотных земель в Газе остаются пригодными для возделывания, что значительно усугубляет угрозу голода в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и центра спутниковых изображений ЮНОСАТ.

В документе отмечается, что только 4,6% (около 688 гектаров) пахотных земель в регионе пригодны для сельскохозяйственного использования. При этом 80,8% земель повреждены, а фермеры лишены доступа к 77,8% этих территорий, в том числе на юге в Рафахе и в северных провинциях сектора.

По данным организации, до начала конфликта сельское хозяйство составляло примерно 10% экономики Газы. Для более чем 560 тыс. жителей региона доходы от растениеводства, животноводства и рыболовства являлись важным или единственным источником средств к существованию.

До этого ФАО сообщала, что убытки сельскохозяйственного сектора Газы в результате военных действий с 2023 года превысили $2 млрд.

В мае 2024 глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался полномасштабный голод, и он продвигается на юг.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.