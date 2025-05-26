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Назван самый популярный у россиян город для весеннего отдыха

Стамбул оказался самым популярным зарубежным городом у россиян для отдыха весной
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Shadati/Global Look Press

Стамбул оказался самым популярным зарубежным городом у россиян для отдыха весной. Об этом сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на турецкий мегаполис приходится 8% бронирований. Вторым по популярности направлением у российских туристов является Дубай (6,3%). В тройке лидеров также оказалась столица БелоруссииМинск (4,4%).

В топе любимых россиянами зарубежных городов также оказались Ереван (2,6%), Шанхай (2,4%), Ташкент (2,3%), Париж (2,1%) и другие.

Авторы исследования отметили, что по сравнению с 2024 годом Стамбул потерял 20%. А интерес к отдыху в ОАЭ и Белоруссии остался на том же уровне.

До этого россиянам рассказали, как защитить вещи от кражи во время пляжного отдыха. Эксперты советуют отдавать предпочтение семейным местам для отдыха и не задерживаться на пляже до темноты.

Для защиты вещей можно использовать трекеры, которые можно спрятать в потайном кармане, а затем отследить местоположение. Ценные вещи лучше либо оставить в номере, либо спрятать в полотенце.

На пляж безопаснее ходить не в одиночестве и дежурить на берегу по очереди. Если один, то стоит договориться с соседями по лежаку, чтобы они присмотрели за вещами.

Ранее стало известно, где москвичи будут проводить летний отпуск.

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