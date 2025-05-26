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В Госдуме россиян предупредили о перерасчете пенсий в июне

Депутат Чаплин: с 1 июня ряду россиян проведут перерасчет пенсий
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июня 2025 года отдельные категории россиян ожидает перерасчет пенсионных выплат, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В первую очередь это затронет граждан, достигших 80-летия, пояснил он RT.

Помимо россиян, отметивших свое 80-летие, перерасчет пенсионных выплат затронет граждан с I группой инвалидности и работавших пенсионеров. Причем производиться перерасчет будет автоматически – для этого не нужно подавать никакие заявления, отметил Чаплин.

«Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить достойную старость нашим гражданам, которые внесли огромный вклад в развитие страны», — подчеркнул парламентарий.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что российским индивидуальным предпринимателям важно своевременно задуматься о будущей пенсии – от этого зависят ее будущие размеры. Базовая обязанность бизнесменов по формированию пенсионных прав основана на фиксированных взносах. Сумма взноса составляет 53 658 рублей, из которых 42 984,24 рубля сразу отчисляются в систему обязательного пенсионного страхования.

Ранее в Госдуме оценили идею миллиардера Малофеева лишить молодежь пенсии.

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