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Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Эксперт Филевский: телефонные мошенники стали действовать под видом курьеров
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники осуществляют массовый обзвон россиян, притворяясь сотрудниками служб курьерской доставки. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.

Он отметил, что мошеннические схемы с ложными посылками известны с 2023 года. Аферисты рассылали посылки с оплатой за получателя, чтобы выманить деньги.

Недавно появилась схема с подтверждением заказа от маркетплейса. Мошенник, представляясь сотрудником склада, называет точный адрес. Затем при получении согласия на доставку жулики просят предоставить код из SMS.

По мнению эксперта, данные россиян могут быть получены не через утечку, а через инсайдеров в логистических компаниях.

Эксперт подчеркнул, что требования сообщить коды из SMS должны стать стоп-сигналом для россиян. Они предназначены только для владельцев телефонов, их никому и никогда нельзя сообщать.

26 мая эксперт Алла Храпунова сообщила, что телефонные аферисты могут представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им деньги для хранения на отдельном счете.

Ранее были раскрыты самые циничные схемы мошенников по краже денег у пенсионеров.

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