Три российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Калуга возобновили прием и отправку рейсов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:50 по московскому времени.

Незадолго до этого аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили свою работу. Накануне днем ограничения коснулись и аэропорта в Калуге.

Ограничения вводились на фоне атак беспилотников. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожили еще один дрон Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.