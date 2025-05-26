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Выборы в Венесуэле продлили из-за потока граждан

Аморосо: в Венесуэле продлили голосование из-за потока граждан
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Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Участки для голосования на всеобщих выборах в Венесуэле продлили работу из-за потока голосующих. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы CNE Элвис Аморосо, передает телеканал VTV.

«Учитывая присутствие большого числа избирателей на участках, члены руководства совета приняли решение продлить голосование на один час или до завершения очередей на различных избирательных участках», — сказал он.

В воскресенье, 25 мая, в Венесуэле избираются 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернатора.

В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла через пять месяцев после выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку.

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