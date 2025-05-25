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Более 30 тыс. человек остаются в изоляции из-за наводнений в Австралии

9News: 32 тыс. человек остаются в изоляции из-за наводнений в Новом Южном Уэльсе
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Lukas Coch/AP

Не менее 32 тысяч человек оказались в изоляции из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщается телеканал 9News.

«32 тысячи человек остаются отрезанными от внешнего мира», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий наводнений задействованы аварийно-спасательные бригады из 200 человек.

Отмечается, что 14 городов в регионе полностью изолированы, в том числе Кроки, Мото, Саут-Уэст-Рокс, Хэт-Хед, Кресент-Хед, Лаут-Парк, Джиллистон, Дакенфилд, Миллерс-Форест, Вудберри-Суомп, Лэмбс-Вэлли, Анамба, Хинтон и Остерли.

До этого сообщалось, что в районах Хантер и Мид-Норт-Коуст в штате Новый Южный Уэльс реки вышли из берегов. Метеорологи зафиксировали рекордные показатели подъема воды. Южнее в сторону Сиднея в результате подтопления железнодорожных путей возникли перебои в движении пригородных поездов и линий в аэропорт.

17 мая в Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями. Стихия привела к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов.

Ранее ученые выявили скрытые угрозы жары и наводнений.

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