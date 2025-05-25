Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

В 16:53 представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты для обеспечения безопасности полетов.

В 16:20 в подмосковном Жуковском объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За последние сутки он вводится уже во второй раз.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Туле беспилотник упал во дворе пятиэтажки.