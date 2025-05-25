Названа причина пожара под Раменским

Раменская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на ангарах в деревне Рыболово. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории бывших совхозных гаражей в Рыболово поступило около 15:00. Данные гаражи были превращены в ангары и сдаются в аренду предприятию по переработке вторичного сырья.

«По предварительной информации причиной возгорания явилось нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что пожар на территории Рыболово уже локализован на площади 1,6 тыс. кв. м. Сейчас на месте происшествия остаются 42 сотрудника и семь единиц техники.

25 апреля в Раменском произошел пожар на территории мясокомбината. Спасатели установили, что огонь охватил склад торгового оборудования. Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили лесные пожары на площади 35 тыс. га.