В России за сутки потушили 62 природных пожара

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили лесные пожары на площади 35 тыс. га

В России за сутки потушили 62 лесных пожара на площади 35 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным на 00:00 по мск, на территории Российской Федерации действовало 122 лесных пожара на площади 710 тыс. га.

Больше всего пожаров на самой большой площади остаются активными в Забайкалье — 37 пожаров на площади 694 тыс. га. Еще 29 пожаров на площади 15 тыс. га активны в Бурятии. На третьем месте по числу и площади пожаров в России оказался Красноярский край с 17 пожарами на площади 662 га.

До этого в Забайкальском крае загорелась сопка возле деревни Хушенга.

Из-за продолжающихся уже третью неделю масштабных пожаров в лесах Забайкальского края ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га.

11 мая сообщалось, что в Забайкалье обнаружили следы поджигателей, которые, вероятно, стали причиной крупных лесных пожаров. Предполагается, что они вслепую или сознательно работали на украинские спецслужбы.

Ранее СК начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье.