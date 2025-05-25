В России упростили инвалидам оформление билетов в поездах

Правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на поезда дальнего следования через кассу. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь гражданам с инвалидностью для покупки билета достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС. Проверка сведений пройдет автоматически через систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». В правительстве отметили, что аналогичный механизм уже действует при онлайн-покупке билетов.

В феврале правительство разрешило применять биометрию для посадки граждан на поезд. Закрытое тестирование сервиса планируют провести в 2025 году. При этом другие способы посадки сохранятся. Биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их.

Ранее в Госдуме заявили, что проблема с трудоустройством инвалидов будет решена.