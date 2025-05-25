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Петербурженка заявила о бомбе в баре из-за конфликта с охраной

В Петербурге женщина поссорилась с охраной и заявила о минировании бара
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В Центральном районе Петербурга экстренным службам пришлось проверять один из баров после заявления о заложенной в помещении бомбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 24 мая, в экстренные службы поступил звонок от местной жительницы. Женщина заявила, что в баре по улице Белинского заложена бомба. Прибывшие на место специалисты не нашли взрывчатки и иных опасных устройств.

Наряд полиции задержал звонившую, ею оказалась 37-летняя петербурженка. По предварительной информации, женщина поссорилась с охраной заведения и намеренно оставила ложное сообщение.

До этого сообщалось, что в Челябинской области мужчина хотел повеселить полицию и получил 14 суток ареста. Хулиган более 50 раз позвонил на телефоны экстренных служб за одну ночь, в том числе на номер 102. Никакой информации мужчина не сообщал, лишь издавал неприличные звуки и включал музыку. На требования прекратить звонки не реагировал.

Ранее россиянин от скуки «заминировал» администрацию города и получил срок.

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