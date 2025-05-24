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Патриарх объяснил, в чем сила России

Патриарх Кирилл назвал веру одним из факторов непоколебимости России
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что одним из самых важных факторов непоколебимости РФ являются ее вера и приверженность культурным и духовным основам многонациональной страны. Его слова на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, приводит РИА Новости.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), если человек не помнит «своего родства», изменения политических взглядов, моды, образа мыслей и жизни могут на нем негативно отразиться.

«Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная», — высказал мнение глава РПЦ.

До этого патриарх заявил во время проповеди в День Кирилла и Мефодия в Храме Христа Спасителя, что каждый из архиереев (священников высшей церковной иерархии, то есть епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов) должен трудиться на своем месте «за себя и за того парня».

Ранее патриарх призвал молиться за Путина.

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