Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке

Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецке и в Липецком муниципальном округе

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Липецкого муниципального округа и в Липецке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!» — написал он.

Артамонов призвал жителей не подходить к окнам и не выходить из дома.

«Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала», — добавил глава Липецкой области.

До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

Накануне в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.