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В полиции прокомментировали мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге

Spiegel: полиция Гамбурга не располагает данными о мотивах напавшей на вокзале
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Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах женщины, подозреваемой в нападении с ножом на пассажиров городского вокзала. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов», — говорится в материале.

По информации издания, в ходе задержания женщина не оказывала сопротивления.

Нападение на главном вокзале Гамбурга произошло вечером 23 мая. По данным газеты Bild, в результате инцидента пострадали минимум 12 человек. Состояние троих из них оценивалось как критическое, еще трое получили серьезные ранения, а шестеро — легкие.

Позже полиция Гамбурга сообщила о задержании 39-летней женщины, подозреваемой в нападении. По предварительной информации, она действовала в одиночку.

Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.

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