В полиции прокомментировали мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге

Полиция Гамбурга не располагает данными о политических мотивах женщины, подозреваемой в нападении с ножом на пассажиров городского вокзала. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
«По данным следствия, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Нет свидетельств наличия политических мотивов», — говорится в материале.
По информации издания, в ходе задержания женщина не оказывала сопротивления.
Нападение на главном вокзале Гамбурга произошло вечером 23 мая. По данным газеты Bild, в результате инцидента пострадали минимум 12 человек. Состояние троих из них оценивалось как критическое, еще трое получили серьезные ранения, а шестеро — легкие.
Позже полиция Гамбурга сообщила о задержании 39-летней женщины, подозреваемой в нападении. По предварительной информации, она действовала в одиночку.
Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.