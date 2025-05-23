Полиция заявила о задержании нападавшего с ножом на вокзале в Гамбурге

Полиция Гамбурга сообщила о задержании нападавшего с ножом на вокзале

Полиция немецкого Гамбурга заявила о задержании подозреваемого в нападении с ножом на главном вокзале города. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Подозреваемый был задержан оперативниками», — говорится в публикации.

В полиции добавили, что подозреваемый «ранил ножом несколько человек».

Незадолго до этого газета Bild писала, что в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга пострадали минимум 12 человек. Инцидент произошел на платформе 13/14. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные ранения, шесть человек — легкие ранения, отметило издание.

По информации Bild, федеральная полиция арестовала женщину. Подробности происшествия пока не раскрываются.

18 мая стало известно, что неизвестный напал с ножом на посетителей бара в немецком городе Билефельд. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек, несколько из них госпитализированы с тяжелыми травмами. По данным Bild, преступник нападал без разбора, используя нож и трость. Ему удалось скрыться с места преступления, но он оставил рюкзак. Внутри него позже обнаружили оружие, бутылку с горючей смесью и выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание в Германии.

Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.