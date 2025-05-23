Голый мужчина искупался в фонтане возле собора в российском городе

Во Владивостоке мужчина без одежды искупался в фонтане возле собора

Во Владивостоке ищут мужчину, который оголился и искупался в фонтане возле собора. Об этом со ссылкой на УМВД РФ по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на центральной площади города. Мужчина без одежды охлаждался в фонтане, и его действия попали в объектив камеры. Отмечается, что неподалеку от места происшествия находится Спасо-Преображенский кафедральный собор. Видео с места случившегося быстро распространилось в социальных сетях.

Полицейские обнаружили публикацию о нарушителе в ходе мониторинга соцсетей. По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

До этого в Краснодарском крае турист без одежды бегал по коридорам отеля. Нарушителя задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее россиянин получил штраф за то, что постоял у окна без одежды.