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Комиссия Воздушно-космических сил вылетела на место крушения Ми-8 в Орловской области

РИА Новости: комиссия ВКС РФ вылетела на место крушения Ми-8 в Орловской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Комиссия Воздушно-космических сил России вылетела на место крушения Ми-8 в Орловской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

Вертолет потерпел крушение в безлюдной местности, на земле разрушений нет, отметило агентство.

Незадолго до этого сообщалось, что предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность. По информации Telegram-канала SHOT, экипаж упавшего вертолета не выжил. Транспортное средство упало на территорию заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино.

Перед падением вертолета в Орловской области объявлялась авиационная опасность. После крушения последовала неоднократная детонация.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за угрозы новых взрывов.

Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка.

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