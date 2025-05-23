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ВИЧ-инфицированный мужчина получил 20 лет за многократное изнасилование 13-летней девочки

В Индии мать два года позволяла ВИЧ-инфицированному мужчине насиловать дочь
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Shutterstock

В штате Гуджарат (Индия) суд вынес обвинительный приговор 35-летнему ВИЧ-инфицированному мужчине за неоднократное изнасилование 13-летней девочки. Мать жертвы также оказалась на скамье подсудимых: преступления совершались с ее согласия. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, в полицию обратилась тетя 13-летней девочки по отцовской линии. Женщина утверждала, что ее племянницу неоднократно отправляли в дом к незнакомому мужчине, который совершал в отношении нее насилие. Заявительница отмечала, что мать ребенка получала за это деньги. Она также отметила, что мать запретила девочке рассказывать о преступлениях под угрозой расправы.

Но девочка не смогла держать тайну в себе и поделилась секретом с тетей во время одного религиозного мероприятия. Та рассказала о случившемся отцу девочки, и они вместе подали на мать жертвы и насильника в суд.

Суд установил, что девочка действительно подвергалась насилию со стороны ВИЧ-инфицированного мужчины. Мать девочки признали виновной в подстрекательстве к преступлению. Оба преступника получили по 20 лет тюремного заключения.

Ранее в Индии супруга подала в суд на мужа-врача, увидев его в порно.

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