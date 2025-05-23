На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина развелся с женой, узнав, что свекровь забеременела от него

WOB: индонезиец развелся с женой и женился на беременной от него свекрови
close
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии мужчина развелся со своей 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина расторг брак со своей женой и женился на ее матери, которая на тот момент была вдовой и ждала ребенка от бывшего зятя. На такой шаг ему пришлось пойти после вмешательства местных властей и медиаторов — представителей территориальной армии и полиции района.

Сообщается, что на данный момент женщина уже родила ребенка, а мужчина формально стал отчимом для собственной бывшей жены.

«Да, зять действительно стал отцом ребенка своей свекрови. Он развелся с женой, обе семьи уже помирились и пришли к решению», — отметил глава деревни.

Ранее сообщалось, что супруги из Японии разводятся каждые три года, чтобы по очереди использовать свои фамилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами