Мужчина развелся с женой, узнав, что свекровь забеременела от него

В Индонезии мужчина развелся со своей 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него, пишет World of Buzz.
Как пишут СМИ, мужчина расторг брак со своей женой и женился на ее матери, которая на тот момент была вдовой и ждала ребенка от бывшего зятя. На такой шаг ему пришлось пойти после вмешательства местных властей и медиаторов — представителей территориальной армии и полиции района.
Сообщается, что на данный момент женщина уже родила ребенка, а мужчина формально стал отчимом для собственной бывшей жены.
«Да, зять действительно стал отцом ребенка своей свекрови. Он развелся с женой, обе семьи уже помирились и пришли к решению», — отметил глава деревни.
Ранее сообщалось, что супруги из Японии разводятся каждые три года, чтобы по очереди использовать свои фамилии.