Мужчина развелся с женой, узнав, что свекровь забеременела от него

WOB: индонезиец развелся с женой и женился на беременной от него свекрови

В Индонезии мужчина развелся со своей 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина расторг брак со своей женой и женился на ее матери, которая на тот момент была вдовой и ждала ребенка от бывшего зятя. На такой шаг ему пришлось пойти после вмешательства местных властей и медиаторов — представителей территориальной армии и полиции района.

Сообщается, что на данный момент женщина уже родила ребенка, а мужчина формально стал отчимом для собственной бывшей жены.

«Да, зять действительно стал отцом ребенка своей свекрови. Он развелся с женой, обе семьи уже помирились и пришли к решению», — отметил глава деревни.

Ранее сообщалось, что супруги из Японии разводятся каждые три года, чтобы по очереди использовать свои фамилии.