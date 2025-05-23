В Подмосковье отремонтировали стоматологическую поликлинику

Современная стоматологическая поликлиника открылась в Подольске после ремонта

В Подольске после ремонта открылась современная стоматологическая поликлиника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинике выполнили внутреннюю отделку, обновили медицинскую мебель, обустроили новые зоны ожидания и установили современное оборудование.

Как рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, после ремонта возможности поликлиники вырастут в 2 раза.

«Ранее мощность составляла семь стоматологических кресел, а теперь 15», — отметил он.

Каюгин добавил, что также в поликлинике появился кабинет компьютерной томографии, визиограф и ортопантомограф.

По его словам, специалисты поликлиники готовы оказать медпомощь по основным профилям лечения: терапевтическому, хирургическому и ортопедическому. Также в подольском подразделении ведется прием участников специальной военной операции по программе льготного зубопротезирования, отметил главврач.