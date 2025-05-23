В Югре таксист отказался везти пассажира из-за того, что тот русский

Readovka: в Югре мужчине отказали в поездке на такси из-за того, что он русский

В Югре мужчина не смог воспользоваться такси, потому что он русский. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел в Когалыме. Мужчина решил воспользоваться местным сервисом и нашел водителя, но тот отказался от поездки, ссылаясь на то, что его такси «только для нерусских».

Мужчина обратился в службу поддержки, где ему принесли извинения и заявили, что с таксистом «будет проведена работа» и в его отношении примут меры.

«Рейтинг у перевозчика низкий — другие пассажиры жалуются на постоянную грязь в салонах и грубость водителей», – сообщается в публикации.

До этого в Удмуртии пассажир напал на таксиста во время поездки. Пьяный мужчина сидел на заднем сидении, и в какой-то момент решил, что водитель возит его по кругу. Недовольный клиент ударил ножом таксиста со спины.

Водитель нажал сигнал о помощи в приложении, и коллеги помогли удержать мужчину до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее таксиста, который насиловал пассажирок с 2008 года, поймали благодаря воспоминанию одной из пострадавших.