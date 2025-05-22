В столичном аэропорту сняли ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту Домодедово сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Домодедово в 19:28 мск сняты ограничения (действовали с 18:46 мск) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также там сообщили, что аэропорты Жуковский и Домодедово пять раз приостанавливали прием и выпуск самолетов. В момент публикации материала ограничения продолжали действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Иванова, а также Тамбова и Калуги.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб города.

На фоне атаки украинских дронов на Москву свыше 80 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Из-за угрозы воздушной атаки в столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА привела к массовой задержке рейсов из Москвы.