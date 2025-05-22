В Калининградской области разгромили древний курган

В Калининградской области неизвестные повредили курганный могильник Круглово-1, относящегося к VII–IV векам до нашей эры. Об инциденте сообщила региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным службы, неизвестные частично разрушили памятник с южной и восточной сторон. Они раскопали курганную насыпь, из-за чего валуны, укреплявшие структуру кургана, были разбросаны по округе. Повреждение нанесло серьезный ущерб историческому объекту, который представляет собой важный артефакт эпохи поздней бронзы и раннего железного века, заявили эксперты.

Специалисты ведомства отметили, что разрушения могут подпадать под статью 243 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за уничтожение или повреждение культурного наследия.

Служба охраны уже направила заявление в управление МВД России по Калининградской области и просит о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности. Нарушителям может грозить штраф до 5 млн рублей, обязательные работы, принудительный труд или даже лишение свободы до шести лет.

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