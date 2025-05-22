Стало известно, какой месяц лета будет самым теплым в Центральной России

Июнь в Центральной России станет наиболее теплым из летних месяцев в 2025 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, предстоящее лето в центральной части РФ пройдет с положительной температурной аномалией в 1-2°C. При этом в июне средняя температура превысит норму на 2-3°C.

«Июль и август пройдут с превышением нормы на 0,5-1,5°C. Прогнозируется и небольшая, до 15-25%, нехватка осадков», — уточнил Леус.

Специалист подчеркнул: средние показатели за месяц не означают, что в какие-то из дней не будет существенно более высоких или низких температур. Дефицит осадков, в свою очередь, не исключает грозовых ливней.

До этого в Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности ввели из-за ожидаемой грозы. Синоптики рассказали, что предупреждение действует в период с 09:00 до 22:00 мск 23 мая.

Ранее в Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето.