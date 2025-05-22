В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 2 млн избирателей

Более миллиона человек проголосовали в первый день предварительного голосования ЕР

Активность избирателей в ходе предварительного голосования демонстрирует доверие к процедуре отбора кандидатов для Единого дня голосования 2025 года. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он уточнил, что уже в первый день предварительного голосования свой выбор сделали миллион человек, а всего в нем приняли участие два миллиона избирателей.

«За годы проведения ПГ люди оценили его удобство, убедились в легитимности процедуры и доверяют ей, так как «Единая Россия» таким способом дает возможность еще до начала избирательной кампании определиться с теми, кто будет представлять их интересы в представительных органах власти», — подчеркнул Якушев.

По данным партии, наиболее активно голосуют жители Ямала, где явка составила почти 13% от числа зарегистрированных избирателей на уровне заксобраний. На уровне городских дум лидирует Костромская область с явкой 10,5%, опередившая ранее лидировавшую Ростовскую область. В абсолютных цифрах первое место занимает Челябинская область, где участие приняли 206 тыс. человек.

«До завершения регистрации избирателей остается более суток, она проходит по 23 мая включительно. Уже вечером 25 мая мы подведем предварительные итоги процедуры в федеральном ситуационном центре партии», — заключил Якушев.

Отмечается, что на текущий момент в системе PG.ER.RU зарегистрированы 3,3 млн человек, что составляет почти 12% от общего числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы.