В Сибири семейная пара ушла в лес за черемшой и пропала на пять дней

В Красноярском крае семейная пара ушла в лес за черемшой и пропала на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Сборщики отправились в лес в районе деревни Червизюль и перестали выходить на связь, после чего их родственники обратились за помощью в поиске в экстренные службы. Спасатели обследовали 40 км лесных дорог и береговую линию реки Тайгиш. В итоге семейную пару нашли в охотничьем домике — там они дожидались помощи.

Как выяснили сотрудники экстренных служб, пара отправилась в лес на «Москвиче» — на автомобиле они переправились через реку, но обратно вернуться тем же путем не смогли, так как из-за проливных дождей в реке быстро поднялся уровень воды. В итоге они набрели на зимовье, где остались в надежде, что их найдут.

«На плавсредстве их переправили на другую сторону реки, в медицинской помощи не нуждались», — поделились шушенские спасатели.

Ранее в Подмосковье пропавшего три дня назад пенсионера нашли раздетым в лесу.