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Росавиация опровергла массовые скопления пассажиров в московских аэропортах

Росавиация: скоплений пассажиров в аэропортах нет, несмотря на корректировки
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Telegram-канал «Представитель Росавиации»

Массовых скоплений пассажиров в московских аэропортах нет, несмотря на корректировки в расписании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, опровергнув информацию некоторых СМИ о том, что сотни людей «застряли» в аэропортах.

«Ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров — как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа — нет», — написал он.

По словам Кореняко, среднее время ожидания консультации в колл-центрах авиакомпаний составляет до четырех минут.

В это же время аэропорт Шереметьево сообщил, что работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. В пресс-службе авиагавани уточнили, что рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний вылетают в пункты назначения по расписанию».

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. По данным канала, люди не могут вылететь из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. SHOT отмечает, что некоторые самолеты должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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