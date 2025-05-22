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В Подмосковье бетонная плита плита придавила двух мальчиков

В Подмосковье на строительной площадке на школьников упала бетонная плита
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье школьников госпитализировали после прогулки по строительной площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, когда мальчики 11 и 12 лет находились на объекте, на них упала бетонная плита.

«Одному мальчику придавило ноги, другой попал под плиту всем телом», – сообщается в публикации.

В результате у одного диагностировали переломы голени и костей таза, второй попал в больницу со спинальной травмой и повреждением живота, он также испытал травматический шок.

До этого в Подмосковье на годовалого ребенка упала электроплита. В этот день мать присматривала за тремя детьми одна, пока их отец уехал на некоторое время в другую страну. Женщина устала и легла спать, но позже зашла на кухню и заметила ребенка под плитой.

После этого она не смогла вызвать скорую помощь, так как не знала русского языка, ей помогли соседи. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Ленобласти на строителя упала бетонная плита, он попал в реанимацию.

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