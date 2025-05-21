Российские военные сбили летевший на Москву украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Судя по сообщениям мэра, это уже 15-й беспилотник, сбитый сегодня силами ПВО на подлете к Москве.

21 мая в городе Домодедово Московской области сработала система ПВО. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак Вооруженных сил Украины по региону.

Оказалось, что обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада «Василек» в Домодедове. Как рассказали Telegram-каналу Mash сотрудники учреждения, в момент ЧП в здании находились около 100 детей. По словам Хрусталевой, детей и воспитателей эвакуировали в подвал. Позже воспитанников детского сада забрали родители. Обошлось без пострадавших.

Ранее жители подмосковного Лосино-Петровского насчитали три взрыва над городом.