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Минсоцполитики Липецкой области придумало себе новое название

Липецкое минсоцполитики сменило вывеску на «Министерство заботы и благополучия»
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство социальной политики Липецкой области сменило вывеску на своем здании на «Министерство заботы и благополучия жителей», чтобы подчеркнуть миссию ведомства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Она (миссия. – «Газета.Ru») заключается в том, чтобы делать всё возможное для улучшения качества жизни людей через искреннюю заботу, быструю помощь и поддержку государства», — пояснили в пресс-службе.

Официальное название министерства при этом остается прежним. В ведомстве отметили, что обслуживают почти треть жителей региона, включая пожилых людей, семьи с детьми, в том числе многодетные, семьи участников СВО, а также людей с инвалидностью.

До этого в Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград». Инициативу о переименовании аэропорта поддержал президент РФ Владимир Путин по просьбе ветеранов региона о возвращении воздушной гавани исторического наименования.

Ранее в Саратове предложили переименовать Черное море в Русское.

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