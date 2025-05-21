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Беженец из Суджи не смог получить компенсацию из-за двух квадратных сантиметров

Чиновники не дали беженцу из Суджи компенсацию за жилье из-за 2 кв. см
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Чиновники не дали беженцу из Суджи Курской области компенсацию за утраченное жилье из-за двух квадратных сантиметров. Об этом сын мужчины рассказал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, из-за военных действий в городе отец лишился жилья площадью 69,9 квадратных метра. Вместо утраченной квартиры он смог найти жилье на 10 квадратных метров меньше. Семья подала документы в МФЦ для получения компенсации. Однако, чиновники неправильно указали площадь жилья, и мужчине отказали в выплате.

«В дирекции, которая занимается выплатами по сертификату, <...> рассчитали с двумя знаками после запятой — 55,92, а не 55.9 (как в ЕГРН положено) и поэтому отказали в выплате», — поделился мужчина.

По действующему в регионе законодательству, площадь нового жилья может быть максимум на 20% меньше старого.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что жители Курска, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, получат компенсацию.

Ранее в Госдуме предложили меры против ВСУ после удара по Курску.

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