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В российском городе рухнул купол цирка-шапито

В Волгограде обрушился купол передвижного цирка
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В Волгограде из-за сильного дождя и шквалистого ветра обрушился купол передвижного цирка. Пострадавших нет, об этом сообщается в группе «Цирк на Воде»‎ в соцсети «Вконтакте»‎.

«‎Сегодня ночью, в 23:20, в Волгограде в результате резкого ухудшения погодных условий — проливного дождя и шквалистого ветра с порывами свыше 20 м/с — произошло обрушение купола цирка-шапито»‎, — сказано в сообщении.

В сообщении говорится, что артисты и животные находятся в безопасности. В цирке также уточнили, что конструкции купола были исправны, однако ветра не выдержали. Представления отменили, проводится оценка ущерба.

19 мая сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области при выполнении трюка на аттракционе не стало 22-летней девушки. Она не была артисткой городского цирка, но участвовала в репетиции. Артистка сорвалась с высоты в четыре метра, выполняя элемент на «Колесе смелости». Региональный Следком завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ.

Ранее появилось видео падения артистки в цирке Челябинской области.

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