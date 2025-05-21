Путин высказался о минимальных ставках по ипотеке

Все, кто отвечает в России за развитие строительной отрасли, выступают за выдачу ипотеки по минимальным ставкам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области, пишет РИА Новости.

«Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки», — сказал Путин.

Он отметил, что минимальная ставка по ипотеке не только поддерживает строительную отрасль, но и дает возможность застройщикам сохранить рабочие места в компаниях. Глава государства добавил, что этот вопрос находится на обсуждении.

До этого Путин на этом же совещании оценил идею распространить льготную ипотеку не только на жителей пострадавшего от украинских военных приграничья, а на всю Курскую область.

Президент напомнил, что сертификаты на льготную ипотеку получили жители районов, где жилой сектор находится в плачевном состоянии и его необходимо восстанавливать. По словам Путина, там, где нет разрушений, восстанавливать нечего.

Он также отметил, что хотелось бы распространить программу для большего количества граждан, однако средств, выделенных из «общего котла», может не хватить на подобные инициативы. Путин добавил, что если распространить программу на всех жителей Курской области, другие регионы РФ также захотят получить льготные условия.

Ранее Путин заявил о сплоченности россиян.