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В Казани предотвратили диверсию на заводе

В Татарстане заявили о задержании парня, готовившего диверсию на заводе в Казани

В Татарстане задержали молодого человека, который, как утверждается, готовил диверсию с помощью беспилотников на одном из заводов Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на минималках» со ссылкой на местные источники.

По данным канала, 25-летний парень с февраля 2024 года с помощью украинских кураторов изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию.

На задержанного завели уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности».

До этого ФСБ задержала жителя Калужской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, 38-летний мужчина собирал и передавал информацию о размещении российских систем противовоздушной обороны. Также он планировал заложить в тайник пауэрбанки, сухпайки и энергетики для украинских диверсантов.

На опубликованной ФСБ видеозаписи задержанный подтвердил, что переписывался с представителем украинской армии. Во время общения с кураторами он передал сведения о местах размещения ПВО.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.

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