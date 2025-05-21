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Врач рассказала о пользе танцев для здоровья

Врач Тихомирова: танцы могут принести пользу для здоровья
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Depositphotos

Танцы стоит включить в ежедневную рутину, потому что они могут принести пользу для здоровья. Об этом kp.ru рассказала врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт Лиги здоровья нации, инструктор Nordic Health Мария Тихомирова.

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала газете «Известия», что разумные физические нагрузки на свежем воздухе способствуют оздоровлению организма, нормализации естественных процессов детоксикации, насыщению митохондрий кислородом, ускоряют обменные процессы, улучшают кровообращение.

По словам Тихомировой, танцы могут улучшить настроение, снять стресс, а иногда — выступают частью терапии при серьезных заболеваниях.

«Танцы благотворно влияют на эмоциональный фон человека, способность воспринимать эмоции других людей. Танцевально-двигательная терапия применяется даже при таких серьезных заболеваниях, как деменция, болезнь Паркинсона, депрессия, может входить в программу реабилитации онкологических пациентов», — отметила она.

Врач добавила, что такие занятия помогают развивать чувство равновесия, координацию движений, выносливость, силу и гибкость. Кроме того, они способствуют выработке гормонов счастья — эндорфина и серотонина, а также укрепляют сердце и сосуды.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен до этого говорила, что танцы могут укрепить здоровье, в том числе накачать сердечную мышцу и насытить организм кислородом.

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