Начальника тыла МВД Бурятии заподозрили в превышении полномочий при строительстве

В Бурятии по подозрению в превышении должностных полномочий задержан сотрудник республиканского министерства внутренних дел. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление СК.

В ведомстве уточнили, что речь идет об уголовном деле в отношении начальника тыла МВД по Бурятии. Оно возбуждено по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности»).

По версии следствия, во время строительства нового здания полицейского отдела в селе Кабанск в апреле 2023 года подрядчик не укладывался в сроки сдачи объекта, в том числе из-за нехватки рабочих. Подозреваемый был заказчиком и контролировал ход строительства. По его предложению для облицовочных работ был привлечен предприниматель, чьи работники-иностранцы не имели права находиться в России и осуществлять трудовую деятельность.

«Достоверно зная об этом, подозреваемый пообещал предпринимателю свое покровительство и стал укрывать факт нарушения иностранцами миграционного законодательства», — заявили в СК.

Там добавили, что у подозреваемого прошли обыски, сейчас следователи устанавливают полную картину преступления и собирают доказательства.

В марте в Бурятии задержали бывшего главу муниципального образования «Баргузинский район» — тоже по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год подозреваемый, занимая должность в районной администрации, проживал в служебной квартире, находящейся в собственности муниципалитета, и заставлял подчиненных оплачивать коммунальные услуги из бюджетных средств. Таким образом ущерб бюджету муниципального образования составил 270 тыс. руб.

Ранее в Бурятии из-за корысти арестовали главного дорожника.