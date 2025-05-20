В США допустили замену системы помощи палестинским беженцам

Соединенные Штаты допустили, что Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) можно будет заменить, если новая система поставок гуманитарной помощи беженцам в секторе Газа хорошо себя зарекомендует. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на спецпосланника США по вопросам освобождения израильских заложников Адама Бойлера.

«Возможно, БАПОР необходимо заменить. У нас было много проблем с ООН. Если новая система сработает, если она обеспечит доставку еды палестинцам, которые в ней нуждаются, я это полностью поддерживаю», — сказал Бойлер.

18 мая Израиль разрешил ввоз «базового количества» продовольствия в сектор Газа по рекомендации армии в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий против палестинского движения ХАМАС.

19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС »«разграблять гуманитарную помощь».

Ранее Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе.