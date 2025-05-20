Кибератака парализовала работу административных сервисов в Париже

Работа административных сервисов в департаменте О-де-Сен на севере Парижа остановилась из-за масштабной информационной атаки. Об этом сообщила администрация департамента в социальной сети Х.

«Департамент стал жертвой масштабной кибератаки. Все информационные системы и обычные средства связи отключены на неопределенный срок», — сообщила администрация в Х.

О-де-Сен включает в себя крупные муниципалитеты Нантер, Булонь-Бийанкур и Левалуа-Перре, а также деловой район Ла-Дефанс. Сообщается, что все информационные системы и обычные средства связи отключены на неопределенный срок.

Подробности о характере атаки пока не разглашаются. В администрации департамента заявили о привлечении технических специалистов и провайдеров для оценки ущерба, защиты данных и восстановления доступа к системам.

Накануне сообщалось, что в результате кибератаки на министерство юстиции Великобритании хакерами были похищены персональные данные сотен тысяч англичан, подававших заявления на получение юридической помощи, начиная с 2010 года.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что помогают ФНС отразить мощную кибератаку.