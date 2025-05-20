Россиянин прятался от приставов под журнальным столиком, но не поместился в «укрытии»

В Пермском крае алиментщик прятался от приставов под журнальным столиком

В Пермском крае 26-летнему местному жителю не удалось в очередной раз избежать ответственности за неуплату алиментов на свою дочь 2023 года рождения, его поймали приставы. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По решению суда мужчина, проживающий в городе Чернушке, должен был отчислять ежемесячно в пользу ребенка четверть своего дохода. Свои обязательства он игнорировал, накопив долг более 300 тысяч рублей, от стражей правопорядка скрывался. Инспекторы службы опрашивали друзей и родственников, которые могли бы знать, где находится мужчина.

Мать неплательщика, к которой пришли сотрудники ведомства, не стала выгораживать сына и призналась, что он живет у нее. Должник в этот момент находился в квартире и попытался спрятаться.

«Мужчина был обнаружен в неудобной позе под круглым журнальным столиком. Размеры укрытия явно не соответствовали габаритам самого мужчины и его старательные попытки слиться с предметом интерьера не могли остаться незамеченными», — рассказали в пресс-службе.

Пермяка привлекли к административной ответственности и назначили ему 60 часов обязательных работ.

Ранее в Югре мужчину не пустили на свадьбу к дочке из-за огромного долга по алиментам.