В Красноярском крае автобус с пассажирами столкнулся с машиной, пять человек пострадали

В Красноярском крае произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на 607-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По данным полиции, микроавтобус марки Mercedes столкнулся с легковой машиной.
«На момент происшествия в микроавтобусе находилось семь пассажиров», – сообщается в публикации.
В результате четверо из них и водитель автомобиля пострадали, медики оказали им всю необходимую помощь. Известно, что в момент аварии оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
До этого в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем, когда последние остановились для того, чтобы установить аварийные знаки.
Всего в аварии пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Хабаровском крае ребенок случайно открыл дверь машины и вывалился на дорогу.