В Красноярском крае автобус с пассажирами столкнулся с машиной, пять человек пострадали

В Красноярском крае пять человек пострадали в аварии с автобусом

В Красноярском крае произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 607-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По данным полиции, микроавтобус марки Mercedes столкнулся с легковой машиной.

«На момент происшествия в микроавтобусе находилось семь пассажиров», – сообщается в публикации.

В результате четверо из них и водитель автомобиля пострадали, медики оказали им всю необходимую помощь. Известно, что в момент аварии оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем, когда последние остановились для того, чтобы установить аварийные знаки.

Всего в аварии пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Хабаровском крае ребенок случайно открыл дверь машины и вывалился на дорогу.